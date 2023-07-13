В России предложили запретить уклонистам пользоваться «Госуслугами» и ходить в МФЦ

Недавно в силу вступил порядок ограничения права управлять автомобилем для тех, кто не явился в военкомат по повестке. Эта инициатива была утверждена МВД.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Артемия Рожнова, если такая мера по итогам работы окажется неэффективной, то на уклонистов можно воздействовать и по-другому.

«Например, можно будет наложить на них ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт «Госуслуги». Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат», — отметил правовед в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рожнов отметил, что в условиях нынешней цифровизации осуществить это с технической точки зрения совсем не сложно.

«Думаю, военкоматы могут направлять в МФЦ информацию об уклоняющихся от явки. А дальше так: приходит человек в отделение, подает паспорт, сотрудник проверяет его по базе данных и, если посетитель в черном списке, ему отказывают в услуге», — предложил профессор.

Инициативу назвал интересной и социолог, профессор Липецкого филиала Финуниверситета при правительстве РФ Тимофей Башлыков. Однако есть нюансы, которые стоит проработать при реализации задумки.

«Необходимо сформировать нормативно-правовою базу, принять соответствующие законы, внести изменения в старые, создать новые должностные регламенты и инструкции», — пояснил кандидат социологических наук.

Также эксперт уточнил, что база уклонистов должна быть единой для всей страны. В противном случае есть риск, что некоторые люди будут уезжать в соседние муниципальные образования или регионы и получать нужные им услуги там.

«Пока причин и возможностей не оказывать государственные услуги уклонистам в МФЦ нет. Но в целом подобный запрет может вынудить определенный небольшой процент скрывающихся от призыва исполнить свой гражданский долг», — заключил Башлыков.

Ранее мы сообщали, что уклонистам от армии будет отказано в получении водительских прав.