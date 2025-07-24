В России предсказали обрушение ставок по вкладам

Российские вкладчики столкнулись с последней возможностью зафиксировать высокие процентные ставки по депозитам. Как рассказал сайту aif.ru предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, уже 25 июля ЦБ может объявить о снижении ключевой ставки.

25 июля Банк России на заседании совета директоров, вероятно, снизит ключевую ставку с текущих 20% до 18-19%, что моментально отразится на банковских предложениях. Финансовые аналитики единодушны в прогнозах.

«По моим ощущениям, завтра Банк России вполне может пойти на снижение ставки, и диапазон 18–19% выглядит реалистично. Инфляция замедляется, ценовые ожидания населения стабильны, а рубль держится уверенно. Все это дает регулятору пространство для шага в сторону более мягкой политики», — Денис Астафьев.

Особенно выгодными выглядят предложения от 10% годовых для полугодовых вкладов — такие условия вскоре могут стать редкостью. На этом фоне россиянам рекомендовали «ловить» выгодные предложения банков по вкладам. В противном случае советуют комбинированные стратегии с использованием низкорисковых облигации.

Как отмечают эксперты, сейчас инфляция замедляется, рубль стабилен, а ценовые ожидания населения нормализовались. В этих условиях снижение ключевой ставки выглядит целесообразно.

Ранее экономист Литвиненко объяснила, зачем открывать вклад до заседания по ключевой ставке.