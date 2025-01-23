В России придумали способ борьбы с импульсивными покупками на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выдвинул инициативу о введении новой современной функции на маркетплейсах, которая поможет ограничить траты россиян по их собственному желанию. С документом ознакомилось РИА Новости.

Представитель партии «Новые люди» предложил ввести самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит пользователям на маркетплейсах. Приобретение товаров в режиме онлайн стало обыденностью многих россиян, а некоторые из них оказались не способны контролировать свои траты, поддаваясь на акции и соблазнительные цены регулярно.

Даванков отметил, что его идея поможет потребителям, страдающим от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам.

Вице-спикер ГД направил инициативу на рассмотрение в Минэкономразвития России.

Ранее сообщалось, что в России совершеннолетних детей-сирот могут освободить от оплаты коммунальных услуг.