В России придумали способ борьбы с импульсивными покупками на маркетплейсах
Вице-спикер ГД Даванков предложил ввести функцию самозапрета на маркетплейсах
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выдвинул инициативу о введении новой современной функции на маркетплейсах, которая поможет ограничить траты россиян по их собственному желанию. С документом ознакомилось РИА Новости.
Представитель партии «Новые люди» предложил ввести самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит пользователям на маркетплейсах. Приобретение товаров в режиме онлайн стало обыденностью многих россиян, а некоторые из них оказались не способны контролировать свои траты, поддаваясь на акции и соблазнительные цены регулярно.
Даванков отметил, что его идея поможет потребителям, страдающим от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам.
Вице-спикер ГД направил инициативу на рассмотрение в Минэкономразвития России.
Ранее сообщалось, что в России совершеннолетних детей-сирот могут освободить от оплаты коммунальных услуг.