В России призвали поднять штрафы за антисанитарию в квартире в 10 раз

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT заявил , что будет добиваться серьезного повышения «копеечных штрафов» за антисанитарию в квартире.

По словам депутата, он получал десятки обращений от жителей многоквартирных домов и лично на выездах убеждался, что некоторые граждане не следят за своим жильем. Антисанитария приводит к разведению насекомых, плохому запаху, плесени и другим проблемам. Так как карательных законодательных механизмов фактически нет, соседи вынуждены всем дышать и решать ситуацию со скандалами.

Как указал Колунов, размер штрафов при этом не менялся с 2008 года. Он намерен это изменить, проработать вопрос с Роспотребнадзором и установить нормы, по которым будут оценивать чистоту в целом.

«Обязательно продолжу добиваться большего роста, минимум в десять раз, а также возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях крайней антисанитарии», — заключил собеседник RT

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор поддержал идею штрафов на полмиллиона рублей за антисанитарию в квартирах. Пока за это предусмотрено лишение 500-1000 рублей.