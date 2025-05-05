В России призвали повысить возраст управления каршерингом до 20 лет

Российский депутат от санкт-петербургского поселка Шушары Михаил Ветров выступил с инициативой внести изменения в правила эксплуатации автомобилей каршеринга и предложил увеличить минимальный возраст управления с 18 до 20 лет. Об этом сообщило RT.

Ветров также призвал установить требование для каршеринговых авто, предусматривающее наличие опыта вождения не менее двух лет. По мнению политика, такие меры способствуют повышению безопасности на дорогах.

В своем обращении, которое Ветров отправил главе Министерства транспорта РФ Роману Старовойту, он подчеркнул, что популярность каршеринга среди молодежи объясняется низкой стоимостью аренды и удобством использования. Однако такая доступность зачастую связана с недостаточным опытом вождения, особенно у возрастных категорий около 18 лет, что, по мнению депутата, способствует росту аварийности.

Он отметил, что молодые водители чаще допускают рискованные маневры и совершают ошибки при управлении автомобилем, особенно в условиях интенсивного дорожного движения. В связи с этим Ветров считает, что повышение возрастного порога поможет снизить количество аварийных ситуаций и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

Дополнительно Ветров предложил ввести единый цветовой стандарт для всех автомобилей каршеринга — так называемую цветовую раскраску.

«Более того, прошу вас оценить возможность внедрения единой цветовой раскраски всех автомобилей каршеринга, независимо от компании или сервиса, для сигнального обозначения такого автомобиля на дороге», — отметил депутат.

Это должно упростить идентификацию машин на дороге для других участников движения и сотрудников дорожных служб, повысив уровень информированности и предупреждения.

По данным МВД, в 2024 году в России выросло число аварийности с участием каршеринговых автомобилей. Общее число ДТП с машинами каршеринга увеличилось на 4,4%. Наиболее высокий рост зафиксирован в отдельных регионах, где показатели превышают 20-60%.

Ранее юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем заявил о необходимости ужесточения ответственности за нарушения при пользовании услугой каршеринга.