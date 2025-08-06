В России призвали проверить бизнес артиста Цекало и вывод им денег из страны

Известный артист Александр Цекало в РФ только зарабатывает деньги и затем выводит их за рубеж. Разобраться с этим в своем телеграм-канале предложил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Бородин напомнил, что Цекало является уроженцем Украины, а теперь он проживает в США. В Россию он приезжает только для того, чтобы зарабатывать на жизнь деньги. Теперь он приехал в РФ, чтобы снять сериал.

«Мы подготовили ряд обращений в ФНС России, чтобы проверить, как он ведет бизнес в России. И у меня тут же вопрос: как он выводит деньги из страны?» — указал глава ФПБК.

Он добавил, что Цекало до сих пор так и не озвучил свою позицию по поводу СВО.

Ранее Бородин призвал привлекать к ответственности за написание слова «Родина» с маленькой буквы. По его мнению, такое действие — это демонстрация неуважения к России, ее истории и культуре. Эксперт считает, что важно также учитывать личность человека, допустившего ошибку. В зависимости от этого принимать решение о степени наказания.