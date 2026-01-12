В России продают легендарную «копейку» с минимальным пробегом после 30 лет в гараже

В России появилось уникальное предложение для коллекционеров отечественного автопрома, передает «Российская газета». Житель Чечни выставил на продажу практически новый автомобиль ВАЗ-2101, получивший в народе название «копейка».

Машина 1977 года выпуска на протяжении 30 лет бережно хранилась в гараже. Ее пробег составляет всего 7,3 тыс. км. Продавец указал в объявлении, что автомобиль всегда принадлежал одной семье.

Состояние машины можно назвать идеальным: она сохранилась в полностью оригинальном виде. Не тронуты не только основные агрегаты, но и заводское лакокрасочное покрытие, колеса и даже салон, в котором, как утверждается, до сих пор сохранился характерный запах нового автомобиля.

С технической точки зрения это классический экземпляр. Под капотом установлен бензиновый четырехцилиндровый карбюраторный двигатель объемом 1,3 литра, развивающий 64 лошадиные силы.

Силовой агрегат работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач, привод осуществляется на заднюю ось. За этот автомобильный раритет владелец просит 1 млн 575 тыс. руб.

Ранее в Одинцове нашли автомобиль, который прозвали «убийцей сугробов».