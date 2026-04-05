В России продают новую Toyota Camry 2012 года

В Новокузнецке выставили на продажу уникальную Toyota Camry 2012 года выпуска, сообщает «Российская газета». Автомобиль находится в идеальном состоянии. Автомобиль изготовили в Японии и купили у официального дилера. Все это время у него был только один хозяин.

Состояние этого экземпляра вызывает восхищение: на порогах и рулевом колесе до сих пор сохранился заводской целлофан. Шины на машине стоят еще с завода, и их состояние полностью соответствует минимальному пробегу. На задних сиденьях, по словам продавца, еще никто не сидел. Это настоящая «капсула времени», которая переносит в год выпуска автомобиля.

Под капотом у Camry установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 лошадиную силу. Коробка передач — автоматическая, привод — передний. Автомобиль в максимальной комплектации.

