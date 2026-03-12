В России продают новый Renault Logan 2016 года, простоявший 10 лет в гараже

В России выставили на продажу автомобиль, который можно смело назвать «капсулой времени», пишет «Российская газета». Им оказался Renault Logan, выпущенный в 2016 году.

Все это время машина простояла в гараже и ни разу не использовалась. Судя по фотографиям, кузов не имеет повреждений, сколов или следов коррозии. В комплекте идут все ключи и документы. Продавец отмечает, что торг уместен, и предлагает совместное оформление в Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Под капотом у Logan бензиновый двигатель объемом 1,4 литра мощностью 75 лошадиных сил. Коробка передач — механическая. Для любителей простых и надежных автомобилей это может стать настоящей находкой.

