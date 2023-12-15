В России продлен мораторий на проверки бизнеса

Мишустин заявил о том, что мораторий на проверки бизнеса будет действовать весь 2024 год потому, что уже себя достаточно хорошо зарекомендовал. Фактически, количество проверочных мероприятий сократилось в пять раз за последние четыре года.

Мораторий, по словам премьер-министра РФ, позволил бизнесу сосредоточиться на расширении своих проектов и выполнении тех задач, которые перед ним стоят. В частности, поиск и освоение рынков сбыта. Мораторий на внеплановые проверки для всех остальных заканчивается в этом году, а на плановые продлевается до 2030 года.