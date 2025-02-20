Компания-владелец Zara отказалась комментировать возвращение в Россию

В разговоре с РИА Новости представители Inditex Group, одного из крупнейших в мире продавцов одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие), отказались обсуждать перспективы возвращения в Россию.

Напомним, Inditex Group, один из ведущих мировых ретейлеров одежды и обуви, был создан в 1985 году. В портфель компании входят такие бренды, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит основателю компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство Inditex Group приняло решение временно прекратить работу в России.

«Пожалуйста, обратите внимание, что мы не делаем никаких заявлений по теме вопросов, которые вы задаете», — сказали агентству в пресс-службе компании.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не намерена поощрять возвращение иностранных автомобильных брендов на российский рынок. А перед этим во французской Renault не исключили возможности возвращения на российский рынок.