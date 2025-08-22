В России произошел массовой сбой в Google Meet

Российские пользователи столкнулись со значительными сбоями в работе сервиса для видеоконференций Google Meet. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, количество жалоб на работу сервиса резко увеличилось за последний час и достигло 147 сообщений. Согласно данным мониторинговых платформ, наибольшее число проблем (44%) связано с некорректной работой сайта сервиса. Также пользователи сообщают об общих сбоях и проблемах с мобильным приложением.

География жалоб охватывает различные регионы России, включая Карелию, Санкт-Петербург, Москву, Ивановскую и Ленинградскую области.

Эксперты отмечают, что нарастание проблем с Google Meet происходит на фоне повышенного интереса к сервису после введения ограничений на звонки через Telegram и WhatsApp*.

Роскомнадзор 13 августа объявил о частичном ограничении голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp, объяснив эти меры борьбой с мошеннической деятельностью. Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.

В ответ на это Telegram подчеркнул, что предоставляет пользователям возможность выбора контактов для звонков и активно борется с вредоносным контентом, а WhatsApp отметил защищенность своего сервиса сквозным шифрованием.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией.