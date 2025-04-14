В России проснулись клещи: в МЧС напомнили про защиту от оголодавших насекомых

В МЧС России дали рекомендации по защите от клещей, сезон которых начался с приходом тепла. Об этом пишет VSE42.Ru .

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку и другие заболевания. Опасен укус для аллергиков. По этим причинам важно помнить о стандартных правилах защиты от лесных паразитов. Так, сотрудники МЧС говорят о следующих мерах:

Прогулка в лесной зоне должна проводиться в закрытой одежде. Важно надевать головной убор, рубашку или кофту заправлять в брюки, а штанины брюк - в носки. Можно также надевать высокую обувь.

Предварительно нужно применять средства защиты от насекомых. Обработать одежду вокруг щиколоток, бедер, коленей, талии, в районе манжетов рукавов и воротника.

Выбирать плотную одежду, прилегающую к телу, особенно на участках с тонкой кожей (щиколотки, кисти рук, шея).

После прогулки проводить осмотр тела, в том числе кожи головы.

Однако лучшей защитой будет вовсе не заходить в места скопления клещей: они становятся особенно активными в мае-июле.

Напомним, что в ряде российских регионов уже заметили клещей. В кузбасском Киселеве местный житель снял с себя сразу четырех голодных кровососов.

Ранее сообщалось, что более 20 человек в Кемеровской области пострадали от укусов клещей с начала весны.