В России проснулись клещи: в МЧС напомнили про защиту от оголодавших насекомых
МЧС перечислило россиянам способы защиты от клещей
Фото: [Медиасток.рф]
В МЧС России дали рекомендации по защите от клещей, сезон которых начался с приходом тепла. Об этом пишет VSE42.Ru.
Клещи переносят энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку и другие заболевания. Опасен укус для аллергиков. По этим причинам важно помнить о стандартных правилах защиты от лесных паразитов. Так, сотрудники МЧС говорят о следующих мерах:
- Прогулка в лесной зоне должна проводиться в закрытой одежде. Важно надевать головной убор, рубашку или кофту заправлять в брюки, а штанины брюк - в носки. Можно также надевать высокую обувь.
- Предварительно нужно применять средства защиты от насекомых. Обработать одежду вокруг щиколоток, бедер, коленей, талии, в районе манжетов рукавов и воротника.
- Выбирать плотную одежду, прилегающую к телу, особенно на участках с тонкой кожей (щиколотки, кисти рук, шея).
- После прогулки проводить осмотр тела, в том числе кожи головы.
Однако лучшей защитой будет вовсе не заходить в места скопления клещей: они становятся особенно активными в мае-июле.
Напомним, что в ряде российских регионов уже заметили клещей. В кузбасском Киселеве местный житель снял с себя сразу четырех голодных кровососов.
Ранее сообщалось, что более 20 человек в Кемеровской области пострадали от укусов клещей с начала весны.