В России раскритиковали новый ГОСТ на творог

Введение нового ГОСТа на творог неоправданно и выгодно всем, кроме покупателей. Таким мнением с Life.ru поделился заместитель президента Российской академии образования, академик Геннадий Онищенко.

По его словам, на сегодняшний день условия содержания скота в России изменились: животные получают искусственные корма, в том числе белки, выращенные на микробиологической основе. Это напрямую влияет на свойства молока, из которого делают творог.

«Почему снизили белок по ГОСТу? С одной стороны, это может быть результатом качества того молока, которое мы сегодня получаем от коров. У нас же уже нет коров, которые пасутся на лугах спокойно, и мы их доим. Мы кормим их искусственными белками, которые выращиваются из микробов», — заявил академик.

Вместо того, чтобы снижать долю белка, считает он, логичнее было бы сократить содержание жиров, которые способствуют образованию холестериновых бляшек. Белок же остается важнейшим строительным материалом, особенно для детей, подчеркнул Онищенко.

Эксперт также видит в нововведении экономическую подоплеку: производители смогут продавать творог по той же цене, но с меньшим содержанием белка, что выгодно для бизнеса, но не для потребителя.

При этом Онищенко напомнил, что творог — не единственный источник животного белка. В рационе есть альтернативы: белое и красное мясо, свинина, а также продукты с растительными белками.

Ранее сообщалось, что новые ГОСТы в России охватят сразу несколько привычных продуктов.