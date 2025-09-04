В России раскрыли новую схему обмана при продаже смартфонов

На российском рынке подержанной электроники участились случаи мошенничества с показателями состояния аккумуляторов айфонов. Как стало известно телеграм-каналу «SHOT Проверка», перекупы и недобросовестные сервисные центры активно используют специальные программаторы для сброса счетчика циклов зарядки батарей в старых устройствах.

Отмечается, что эта схема позволяет злоумышленникам выдавать использованные телефоны за практически новые, искусственно выставляя в настройках максимальные показатели емкости аккумулятора.

При этом физическая замена батареи не производится — мошенники просто сбрасывают статистику эксплуатации через программное обеспечение (ПО). Это занимает не более 10-15 минут.

Как отмечает SHOT, проблема особенно актуальна на фоне снижения спроса на новые модели айфонов, поскольку сейчас россияне все чаще обращаются к рынку бывших в употреблении устройств. Обман раскрывается только после покупки, когда телефон начинает быстро разряжаться.

Специалисты рекомендуют проводить профессиональную диагностику в авторизованных сервисных центрах перед покупкой б/у устройства. Также стоит насторожиться, если продавец отказывается предоставить подробную информацию об истории использования телефона или предлагает подозрительно низкую цену относительно рыночной.

Ранее стало известно о пресечении попытки хакеров взломать айфоны через сообщения в мессенджере.