В России разработают молодежные туристские маршруты по местам боевой славы

В России в рамках программы «Дороги Победы» будут созданы туристические маршруты по местам боевой славы для молодежи.

Соответствующее поручение Минпросвещения и Российскому военно-историческому обществу дал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Предложения должны быть подготовлены к 15 февраля.

Из документа следует, что маршруты будут включать в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести.

20 декабря Путин в ходе выступления на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества, так как в России будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось о том, что Путин предложил продлить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в 6%.