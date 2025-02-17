В России разрешили применять биометрию для посадки на поезд

Правительство РФ утвердило новое постановление, разрешающее использование биометрических данных для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщил ТАСС.

Отмечается, что это решение направлено на упрощение процесса посадки пассажиров и улучшение качества обслуживания на железнодорожном транспорте.

Внедрение биометрической технологии будет осуществляться при наличии соответствующей технической возможности у железнодорожного перевозчика. На этапе запуска услуги другие способы посадки на поезд, такие как предъявление бумажного билета и паспорта, останутся в силе.

Григоренко отметил, что закрытое тестирование новой системы запланировано на 2025 год. Граждане смогут начать пользоваться услугой лишь после успешного завершения всех этапов технологических испытаний. Доступ к сервису будет предоставлен пользователям Единой биометрической системы, которая уже охватывает ряд государственных и коммерческих услуг.

Введение биометрии для посадки на поезд станет актуальной альтернативой предъявлению бумажных документов. Такой подход позволит значительно ускорить процесс посадки, улучшая общую эффективность перевозок.

Единая биометрическая система представляет собой цифровую платформу для предоставления самых различных государственных и коммерческих услуг. Она включает в себя функционал для бесконтактной оплаты покупок, проезда на общественном транспорте, а также дистанционного открытия бизнеса и других услуг. Все биометрические данные пользователей хранятся в зашифрованном виде и не покинут периметр системы.

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