В России решили запретить продажу чипсов детям

В России рассматривается возможность введения ограничений на продажу чипсов несовершеннолетним и введения акциза на эту продукцию. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Олег Павлов, возглавляющий Общественный совет при Роспотребнадзоре, сообщили «Известия».

Предложение уже передано на рассмотрение в Роспотребнадзор. В случае принятия закона стоимость чипсов может увеличиться на 20%, а их приобретение станет возможным только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В своем обращении Павлов ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2020 года о сокращении или полном исключении из рациона продуктов с высоким содержанием трансжиров, к которым относятся и чипсы.

По данным ВОЗ, употребление трансжиров является фактором риска развития ишемической болезни сердца, которая ежегодно приводит к примерно 500 тыс. преждевременных смертей в мире. В 2023 году, по словам Олега Павлова, ВОЗ признала чипсы самым вредным продуктом питания.

Павлов также напомнил о предыдущих мерах правительства РФ по ограничению потребления нездоровой пищи, таких как введение акциза на сладкие напитки с 2023 года и увеличение ставки НДС на гамбургеры и аналогичные продукты с 10% до 20% с октября того же года.

Ранее сообщалось, что врач-эндокринолог Павлова напомнила про главные принципы здорового перекуса.