В России резко подорожало подсолнечное масло на фоне дефицита пальмового

В последние месяцы российское подсолнечное масло значительно подорожало. Экспортная стоимость этого продукта из Новороссийска выросла на 11% за июнь и более чем на 40% по сравнению с 2023 годом. Такие подсчеты представил «Коммерсантъ».

Отмечается, что снижение стоимость экспорта продукта привело к существенному увеличению цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Генеральный директор Института Конъюнктуры Агрорынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что растительные масла являются частично взаимозаменяемыми. Увеличение мировых цен на пальмовое масло способствует росту спроса на подсолнечное. Также биотопливные мандаты в ряде стран создают дополнительный спрос на этот продукт, что, в свою очередь, ограничивает предложение на внешних рынках.

Пальмовое масло также дорожает по ряду причин. В частности, Индонезия планирует увеличить его использование в производстве горючего, что приводит к сокращению доступного объема для других рынков. Кроме того, старение пальмовых деревьев уменьшает объем производства, что сказывается на ценах.

Несмотря на рост цен, подсолнечное масло все еще уступает в объеме потребления другим видам растительных масел. Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего повышения цен на подсолнечное масло внутри страны в ближайшем будущем.

Ранее фармаколог Олег Медведев заявил, что пальмовое масло способствует борьбе с атеросклерозом.