Людей стали хоронить в картонных гробах

В России стали пользоваться спросом картонные гробы. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Это более экономичная и экологичная альтернатива деревянным гробам.

Цены на картонные гробы варьируются от 1,5 до 6 тысяч руб., а деревянные ящики стоят до 200 тыс. руб.

Еще один плюс картонных гробов — экологичность, так как, в отличие от деревянных, они быстро разлагаются.

По словам производителей, картонные гробы довольно прочные — они способы выдержать до 150 кг веса.

Кроме того, на них можно нанести любой принт.

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