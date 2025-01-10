В России резко вырос спрос на консультантов, техников и менеджеров по персоналу

В России вырос спрос на работников с высшим образованием. Число вакансий, содержащих данное требование, увеличилось на 19%. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщает РИА Новости.

В топ вакансий, где требуется высшее образование, вошли консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%).

Самой высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании является вакансия врача-стоматолога. Такому специалисту готовы платить 214 773 руб. в месяц.

Спрос на сотрудников со средним специальным вырос на 9%. Так, спрос на штукатуров вырос на 232%, на штамповщиков — на 179%, на монолитчиков — на 169%.

Самые высокие зарплаты предлагают кандидатам на позицию бурильщика. Им готовы платить 160 893 руб. в месяц.

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