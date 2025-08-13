В России руководителям позволят отправлять «странных» сотрудников к психиатру

Министерство здравоохранения обновило порядок проведения обязательных психиатрических осмотров для работников, занятых в определенных сферах деятельности. Теперь руководство может отправить сотрудника на внеочередное психиатрическое обследование, если сочтет его поведение «слишком оригинальным».

Ранее подобные осмотры регулярно проходили работники транспорта, образования, сферы обслуживания и других областей. Освидетельствование проводилось при поступлении на работу, переводе на другую должность и периодически (раз в несколько лет). При обнаружении психических расстройств работник признавался непригодным к выполнению своих обязанностей.

Анализируя изменения, издание «Коммерсантъ» отметило исключение из списка работ, связанных с гостайной. Однако ключевым стало изменение пункта, определяющего основание для направления на освидетельствование.

Ранее требовалось заключение врачей по результатам медосмотров, теперь же достаточно выявления «признаков психического заболевания» работодателем. Новые правила вступят в силу в марте 2026 года.

Такие изменения могут привести к злоупотреблениям, считает эксперт Роман Сулейманов. Направление на психиатрическое освидетельствование может быть использовано для давления на сотрудников. К тому же, процедура освидетельствования длительная и проводится в стационаре.

С другой стороны, Сулейманов признает, что у руководства должны быть инструменты для отстранения работников, чье состояние вызывает опасения, особенно если они несут ответственность за жизни других людей.

В ответ на публикацию Минздрав заявил, что изменения носят технический характер и не меняют сути процедуры: освидетельствование будет проводиться по направлению работодателя при выявлении признаков заболевания на медосмотре.

