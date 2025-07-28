С 1 сентября в России ужесточаются правила выдачи водительских прав из-за болезней

С 1 сентября в России могут ужесточиться правила выдачи водительских удостоверений. Новые медицинские ограничения затронут людей с психическими расстройствами, включая аутизм, депрессию и шизофрению. Об этом сообщает РБК.

Водителям с рядом психических и неврологических заболеваний могут отказать в выдаче прав или обязать проходить дополнительные обследования. Изменения связаны с обновлением Международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступила в силу в России с переходным периодом до 2027 года.

В перечень противопоказаний вошли эпилепсия, шизофрения, биполярное расстройство, тяжелые формы депрессии, деменция и аутизм. Минздрав уточняет, что запрет касается только случаев, когда болезнь проявляется стойко или часто обостряется.

Юристы разделились во мнениях: одни считают, что новые правила повысят безопасность на дорогах, другие опасаются злоупотреблений. Например, водителей, которые хотя бы раз обращались к психиатру, могут обязать проходить полную медкомиссию.

Ранее стало известно, что водителей оштрафуют за несвоевременное уведомление ГАИ о смене прописки.