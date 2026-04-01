В России с 1 апреля можно заселяться в отели по цифровым документам

С 1 апреля россияне могут использовать водительское удостоверение, цифровую биометрию или сервис «Госуслуги» для регистрации в отелях и других средствах размещения. Экспериментальный порядок заселения будет действовать до марта 2032 года и направлен на повышение качества обслуживания, увеличение доверия к гостиничному сектору и снижение числа конфликтных ситуаций, сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Для детей предусмотрен упрощенный порядок заселения с учетом возраста. Граждане РФ младше 14 лет смогут регистрироваться при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего с нотариальным согласием. Подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, включая биометрию или «Госуслуги», при наличии нотариального согласия родителей.

Нововведения не касаются иностранных граждан. Они по-прежнему обязаны предоставлять паспорт или иной признанный документ и соблюдать действующий порядок уведомления миграционных органов. Для несовершеннолетних иностранцев заселение возможно только с родителями, законными представителями или сопровождающим лицом с согласия родителей, добавил парламентарий.

