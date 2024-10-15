В России с 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,3%

С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, с 2025 года увеличатся социальные выплаты для семей с детьми. Также на 7,3% вырастет материнский капитал.

«У нас достаточно серьезные изменения. Бюджет является социально направленным. Несмотря на санкции Запада, несмотря на те определенные экономические сложности, которые нам создали в связи с многочисленными запретами, давлением на Российскую Федерацию, наша экономика сегодня занимает четвертое место в мире, и мы позволяем себе на уровне роста бюджета рост социальных гарантий и льгот», — отметила Бессараб.

Кроме того, сообщила депутат, компенсационная выплата в размере 1200 руб. для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет будет назначаться в проактивном режиме. Количество получателей выплат удвоится с 2,5 до более 5 млн человек.

По словам Бессараб, с 1 апреля социальные пенсии в России повысятся на 14,73%, а единовременные выплаты для всех категорий получателей будут проиндексированы.

Депутат подчеркнула, что заложенный на 2026-2027 годы бюджет планирует ежегодные семейные выплаты для семей с двумя и больше детьми. Она отметила, что маткапитал на второго ребенка превысит отметку в один миллион рублей в 2026 году.

Политик напомнила, что увеличение размера всех пособий происходит не ниже инфляции, маткапитал индексируется по реальному, а не по прогнозируемому проценту.

Страховые пенсии представляют собой вид пенсионных выплат, который предоставляется гражданам на основе их взносов в систему обязательного пенсионного страхования. В России страховые пенсии формируются за счет накопленных средств, которые работник отчисляет из своего дохода в пенсионный фонд в течение своей трудовой деятельности.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс. руб.