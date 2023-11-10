В России с 2000-го года увеличилось число людей, получающих высокотехнологическую медпомощь

Татьяна Голикова является вице-премьером РФ, а потому часто делает публичные заявления. Одно из таких прозвучало в рамках Международной выставки-форума «Россия», о чем также пишет ТАСС .

Таким образом сообщается, что с 2000-го года наблюдается увеличение количества пациентов, получающих высокотехнологическую медицинскую помощь (аж в семнадцать раз). Одновременно с этим снизилась младенческая смертность – почти в 4 раза.

Что касается «дорогостоящей медпомощи», как ее называли раньше, то в 2000-ом году ею могли воспользоваться чуть более 90 тысяч российских граждан. Однако, со временем ситуация несколько улучшилась. И теперь, в 2023-ем, более полутора миллионам человек доступна высокотехнологическая медицинская помощь.

Ранее в Минздраве заявили, что показатель младенческой смертности в РФ ниже, чем в США. Об этом рассказал Михаил Мурашко, подчеркнув положительную тенденцию, связанную и с ожидаемой продолжительностью жизни в России. Оказывается, что на данный момент она достигла своего исторического максимума.