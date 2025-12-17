В России с 2026 года изменятся правила при заселении в отели

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила, которые изменят процедуру бронирования и заселения в гостиницы, пишет «Российская газета».

Главные нововведения коснутся документов для заселения, условий отмены брони и финансовой ответственности сторон.

Одним из ключевых изменений станет возможность для туристов заселяться в отель по водительскому удостоверению. Это позволит снизить административные барьеры и адаптировать нормативную базу к реальным привычкам граждан, которые не всегда носят с собой паспорт.

Перемены ждут и сферу бронирования. По новым правилам, отели будут обязаны сохранять забронированный номер для гостя в течение 24 часов после планового времени заезда. В этот период отель не сможет в одностороннем порядке отказаться от договора и отдать номер другим постояльцам.

Со стороны потребителя также изменится мера финансовой ответственности. Если турист отменяет бронь в день заезда, не является или опаздывает, то с него будет удерживаться сумма, не превышающая стоимость одних суток проживания.

Эксперты считают, что такие поправки сформируют новую правовую парадигму в сфере гостиничных услуг. Для туристов это означает минимизацию ситуационных рисков, а для бизнеса — создание структурированного и более прогнозируемого правового поля.

