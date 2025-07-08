В России с 2026 года начнет действовать новая система господдержки для семей с детьми

В России с 2026 года начнет действовать новая система государственной поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Об этом в интервью RT заявил депутат Государственной думы РФ Александр Якубовский.

По его словам, эта мера станет системным механизмом возврата части уплаченного налога на доход физических лиц (НДФЛ) семьям, воспитывающим двух и более детей.

По его словам, ключевые условия для получения выплаты включают наличие среднедушевого дохода не выше полутора прожиточных минимумов, отсутствие долгов по алиментам и соответствие имущественных требований.

«Такая семья сможет получить обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ. В год это составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в зависимости от числа детей и уровня дохода», — отметил Якубовский.

Основная цель новой меры, подчеркнул депутат, заключается в снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи, оказании поддержки в условиях растущих затрат на образование, питание и жилье, а также в мотивации к рождению второго и последующих детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года сертификаты на приобретение жилья получили 246 молодых семей.