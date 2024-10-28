В России с 28 октября началась шестидневная рабочая неделя

В России в наступивший понедельник, 28 октября, стартовала длинная рабочая неделя, которая станет последней в 2024 году и продлится шесть дней — по 2 ноября.

Отметим, это стало возможным благодаря субботе, 2 ноября, которую сделали сокращенным рабочим днем. Сам же выходной перенесен, согласно производственному календарю, на 30 апреля 2025 года.

Таким образом, поскольку 4 ноября российские граждане празднуют День народного единства, они будут отдыхать как в понедельник, так и в предшествующее ему воскресенье, 3 ноября.

Россиянам ранее напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. И что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это закреплено в 153-й статье ТК РФ. Сотруднику предоставят право выбрать дополнительный день для отдыха вместо дополнительной оплаты.