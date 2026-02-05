В России начинается эксперимент по контролю за социальными сетями школьников, выяснил телеграм-канал Mash.

В должностные обязанности учителей могут включить мониторинг личных аккаунтов, чатов и телеграм-каналов учеников на предмет деструктивного контента. Пилотный проект уже стартовал в Татарстане.

Известно, что родителей учащихся по меньшей мере трех школ в республике попросили предоставить информацию об аккаунтах их детей, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях.

Родителям пообещали, что полученные данные будут ограничены в доступе: с ними смогут работать только администрация учебного заведения, классные руководители и сотрудники специального центра по мониторингу деструктивных материалов.

По информации источника, такая инициатива связана с ростом числа чрезвычайных происшествий (ЧП) в учебных заведениях по всей стране. Только за один месяц 2026 года было зафиксировано пять нападений: в Татарстане, Воронеже, Уфе и два инцидента в Красноярском крае, включая нападение с ножом и поджог. В 2025 году подобных случаев было 12.

