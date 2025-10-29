В России собрались запретить ремонт по воскресеньям

Фото: [ Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья/Медиасток.рф ]

В России могут ввести федеральный запрет на проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям и праздничным дням. Соответствующую инициативу выдвинули депутаты Государственной думы, предложив изменить санитарные правила и нормы, пишет ТАСС.

Сейчас регионы самостоятельно устанавливают ограничения на шум, что создает неравенство прав граждан в разных субъектах РФ. Унификация требований к уровню шума позволит гарантировать единые условия отдыха для всех россиян.

Как отмечают авторы инициативы, при формировании регионального законодательства о тишине правотворцы исходят из федеральных нормативов, закрепленных в санитарно-эпидемиологических правилах.

Именно эти нормы определяют единые для страны критерии — допустимые уровни шума и временные рамки ночного периода, когда необходимо соблюдать тишину.

