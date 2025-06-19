В России создадут единый реестр граждан по 12 заболеваниям

В 2026 году в РФ будет создан реестр, куда внесут граждан с 12 заболеваниями. Об этом со ссылкой на постановление правительства РФ сообщает ТАСС.

Предполагается, что появление единого списка позволит улучшить медицинскую помощь людям с этими заболеваниями и скоординировать работу регионов.

В реестре будет содержаться информация о пациентах с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, психическими и поведенческими расстройствами. Также там будут сведения о гражданам с ишемическими болезнями сердца, наличием сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов, кардиомиопатией, сердечной недостаточностью.

Кроме того, реестр будет содержать информацию о людях с острыми нарушениями кровообращения мозга, болезнями печени, ХОБЛ, состоянием беременности, родов, а также послеродового периода.

Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья с начала года почти 800 тыс. раз продлили электронные рецепты на лекарства с помощью телемедицины.