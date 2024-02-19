В России создали эффективное лекарство против метастазов меланомы

В Санкт-Петербурге специалисты разработали противоопухолевые соединения, которые в 10 раз снижают количество метастазов при онкологии. «Газета.ру» узнала, как именно новый препарат поможет в борьбе со страшным заболеванием.

Открыли соединение ученые из СПбПУ. Там рассказали, что лекарство основано на тиенопиримидинах, которые повышают эффективность терапии. Задача стояла в том, чтобы найти препарат, который поможет бороться с онкологией кожи и не нанесет существенного вреда организму.

После получения определенного соединения провели первые испытания. Они показали, что в организме становится в 10 раз меньше меланом по сравнению с традиционными препаратами, содержащими паклитаксел. Кроме того, после применения нового лекарства не наблюдали побочных реакций. Гистологический анализ был в полной норме.

«Разработанные соединения показали свою эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Помимо этого, открываются широкие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств в сочетании с низкой токсичностью лекарственных агентов по отношению к здоровым клеткам и тканям», — отметил завлабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

Подобные разработки дают надежду людям с меланомой на излечение. Однако перед полным запуском препарата еще предстоят проверки и исследования.

Отметим, что любые приемы лекарств и витаминов требуют консультации врача.

Ранее сообщалось, в Подмосковье спасли мужчину с тяжелейшей формой рака и метастазами.