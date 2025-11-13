В России создали икону Николая Чудотворца на фоне танков и самолетов
Фото: [Официальный канал Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами]
Официальный телеграм-канал Военного отдела Московского патриархата опубликовал изображение, вызвавшее широкий резонанс. На фото запечатлена икона самого почитаемого в России святого — Николая Чудотворца, фон которой составлен из образов современной военной техники.
На переработанном образе святой представлен в своей классической ипостаси: одной рукой он держит Евангелие, а другую сложил в благословляющем жесте. Однако традиционный золотой фон заменен на динамичную батальную сцену: в небе пролетают военные самолеты, по земле движутся танки, а облака, окрашенные в белый, синий и красный цвета, формируют российский триколор.
Публикация сопровождается фотографией, на которой предположительно российский военнослужащий в форме молится перед этой иконой в часовне, где на стенах также размещены традиционные образа. Неясно, исходила ли инициатива создания такого образа от представителей духовенства или от военных. В сообщении также не уточняется, проходил ли данный образ официальный обряд освящения, что ставит под вопрос его канонический статус.
