В России создали икону Николая Чудотворца на фоне танков и самолетов

На переработанном образе святой представлен в своей классической ипостаси: одной рукой он держит Евангелие, а другую сложил в благословляющем жесте. Однако традиционный золотой фон заменен на динамичную батальную сцену: в небе пролетают военные самолеты, по земле движутся танки, а облака, окрашенные в белый, синий и красный цвета, формируют российский триколор.

Публикация сопровождается фотографией, на которой предположительно российский военнослужащий в форме молится перед этой иконой в часовне, где на стенах также размещены традиционные образа. Неясно, исходила ли инициатива создания такого образа от представителей духовенства или от военных. В сообщении также не уточняется, проходил ли данный образ официальный обряд освящения, что ставит под вопрос его канонический статус.

Ранее сообщалось, что икона последнего царя Николая Второго заплакала.