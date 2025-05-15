В России стали чаще покупать люксовые иномарки

По итогам апреля 2025 года в России продали 78 автомобилей люксовых марок, что на 15% больше, чем за подобный временной отрезок минувшего года. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Чаще всего состоятельные россияне покупали Bentley, продажи которого достигли 27 единиц. С отставанием в один автомобиль идет Rolls-Royse, а на третьем месте с 12 проданными автомобилями оказался Lamborghini. Кроме того, гаражи ценителей премиального автопрома пополнились девятью Ferrari, тремя Aston Martin и одним Maserati.

Что касается моделей, то безусловным лидером является Rolls-Royce Cullinan, которых продали 18 единиц, а отметки в 13 проданных транспортных средств удалось достичь Bentley — Bentayga и Continental GT. Всего за четыре минувших месяца в России купили 193 люксовых автомобиля, что лишь на один меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Ранее стало известно о том, что всего за неделю в Московской области эвакуировали несколько тысяч автомобилей, оставленных водителями в неположенных местах.