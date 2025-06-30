В России стали реже брать на работу подростков

В течение первых шести месяцев 2025 года российские фирмы разослали юношам и девушкам в возрасте от 14 до 18 лет 3,4 млн предложений о работе, что составляет 2,7% от совокупного количества вакансий. В предыдущем году эта доля достигала 4%. Уменьшение этого показателя может быть связано с сокращением числа представителей данной возрастной категории.

Согласно исследованию hh.ru, приуроченному ко Дню молодежи, чаще всего молодых соискателей готовы принять на работу в Сахалинской области (4,2% от всех предложений), Республике Саха (Якутия) и Приморском крае (по 4%), Чеченской Республике (3,8%) и Томской области (3,7%). Реже всего подобная практика встречается в Чукотском автономном округе (0,4%).

Наибольшее количество приглашений подросткам приходится на вакансии в сферах продаж и обслуживания клиентов (1,1 млн), домашнего персонала (0,6 млн), розничной торговли и логистики (по 0,5 млн), а также туризма и административной работы (по 0,4 млн). Наиболее благосклонны к кандидатам младше 18 лет компании, работающие в ресторанно-гостиничном бизнесе: на них приходится 6% всех предложений.

В требованиях к кандидатам подросткового возраста часто фигурируют навыки работы с компьютером, мерчандайзинга, поиска информации в интернете и кассовых операций. Среди «мягких навыков» (soft skills) работодатели чаще всего упоминают умение работать в команде, навыки делового общения, активные продажи и ответственность.

При этом, по данным hh.ru, 84% подростков самостоятельно определяются с будущей профессией и первым местом работы. Еще 11% принимают решение совместно с родителями, а 5% полностью полагаются на мнение семьи. Каждый второй подросток убежден, что его родственники не оказали влияния на его профессиональный выбор. Около 67% планируют найти подработку в ближайшее время, а 43% готовы снизить свои зарплатные ожидания ради этого.

Ранее сообщалось, что на Всероссийской ярмарке трудоустройства жителям Подольска предложили более 800 рабочих мест.