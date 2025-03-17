В России стартовал Федеральный конкурс креативных продюсеров

Организатором конкурса выступает АНО «Креативная Экономика». Целью мероприятия, которое пройдет с 17 марта по 4 июля 2025 года, является выявление сильных продюсеров, улучшение области продвижения медиапродуктов, кино или музыки. Как отметила президент ассоциации Марина Монгуш, продюсирование затрагивает многие сферы: от архитектуры до IT и литературы.

Конкурс поможет обменяться опытом и получить его, продемонстрировать управленческие навыки и навыки нестандартного мышления. Это может в будущем сыграть положительную роль в экономике.

Например, доля креативной экономики России по прогнозам составит 6% ВВП к 2036 году. размыто, однако благодаря подобным инициативам, представители индустрии помогают ее раскрыть.

Сам конкурс пройдет в несколько этапов после приема проектов:

Первый этап отбора проектов: с 6 июня по 18 июня 2025 года.

Формирование списка финалистов конкурса: 19 июня 2025 года.

Второй этап отбора (голосование жюри): с 20 июня по 26 июня 2025 года.

Формирование списка лауреатов конкурса: 27 июня 2025 года.

Церемония награждения лауреатов конкурса: 4 июля 2025 года в рамках «Российской креативной недели».

Примечательно, что проект можно подать до 5 июня на любой стадии его развития и человеку с любым опытом. Главное, чтобы у идеи был коммерческий потенциал, который может быть масштабирован и далее широко распространен. Заявки принимают на официальном сайте конкурса.

Ранее сообщалось, что кузбасский кот Томас стал участником Всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0».