В России стартовал самый «нерабочий» месяц за последние пять лет

Российский календарь на 2026 год преподнесет работающим гражданам необычный подарок: первый месяц года станет самым «коротким» по количеству трудовых дней за последнюю пятилетку.

Согласно данным, предоставленным для ТАСС главой думского комитета по труду Ярославом Ниловым, в январе 2026 года запланировано лишь 15 рабочих дней против 16 выходных и праздничных. Такой баланс последний раз наблюдался только в 2021 году.

Причиной рекорда станет протяженность новогодних каникул, которые в 2026 году официально завершатся только 11 января, в воскресенье. Первый рабочий понедельник года наступит 12 января. После этого последуют три стандартные пятидневные рабочие недели, уместившиеся в оставшуюся часть месяца.

Для сравнения: в январе 2022 года было 16 рабочих дней, а в 2023-2025 годах — по 17, что делает грядущий январь заметным исключением.

При этом общий баланс труда и отдыха в 2026 году не изменится. Годовой календарь сохранит те же 247 рабочих и 118 нерабочих дней, что и в предшествующем 2025 году. Перераспределение январских выходных компенсируется в других месяцах. Например, майские праздники в 2026 году будут менее продолжительными: отдых запланирован только с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, без формирования единой длинной недели, как это бывало ранее.

Таким образом, календарная аномалия января-2026 не сократит общее рабочее время, а лишь сместит его в рамках года. Эксперты по кадровому управлению уже обратили внимание на эту особенность. По их словам, для ритейла и сферы услуг длинные каникулы — возможность увеличить выручку, а для производств — повод заранее оптимизировать графики поставок и отпусков сотрудников.

Ранее сообщалось, что с 2026 года базовая ставка НДС в РФ увеличена до 22%.