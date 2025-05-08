В России стартовали вторые длинные майские праздники

В России 8 мая стартуют продолжительные майские выходные, которые продлятся четыре дня — до воскресенья, 11 мая, — сообщила Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в интервью РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, такой продолжительный отдых получился для россиян за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ.

Она рассказала, что 8 мая, четверг, будет выходным днем, поскольку праздник с 23 февраля перенесли на эту дату. Таким образом, второй период майских праздников продлится с 8 по 11 мая. Первый период майских праздников состоялся с 1 по 4 мая и также длился четыре дня.

«Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года», — объяснила Лопатина.

Ранее были названы десять лучших парков Москвы для прогулки на майских праздниках.