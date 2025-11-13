В России суд впервые зарегистрировал иск к оператору сотовой связи из-за проблем с интернетом
v1.ru: волгоградец подал в суд на мобильного оператора из-за качества интернета
Фото: [istockphoto.com/dikushin]
В России зарегистрировали первый судебный иск против мобильного оператора, связанный с продолжительными проблемами качества интернет-связи, пишет портал v1.ru. Это произошло в Волгограде.
Мужчина обратился в Краснооктябрьский районный суд с требованием о компенсации за ненадлежащее оказание услуг связи. Основные претензии истца связаны с невозможностью полноценно пользоваться сетевыми ресурсами в течение трех недель.
«Возможно, требования будут корректироваться по ходу процесса, потому что сфера очень сложная, таких исков у нас раньше не было и все будет зависеть от позиции мобильного оператора», — отметил россиянин.
Он добавил, потребителю довольно сложно доказать факт отсутствия Сети, поскольку вся техническая инфраструктура находится в распоряжении оператора.
Массовые перебои с мобильным интернетом в Волгограде начались 22 октября. Тогда же в регионе зафиксировали проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. При этом Роскомнадзор заявил о непричастности к ухудшению качества сигнала.
