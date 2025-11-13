В России суд впервые зарегистрировал иск к оператору сотовой связи из-за проблем с интернетом

В России зарегистрировали первый судебный иск против мобильного оператора, связанный с продолжительными проблемами качества интернет-связи, пишет портал v1.ru. Это произошло в Волгограде.

Мужчина обратился в Краснооктябрьский районный суд с требованием о компенсации за ненадлежащее оказание услуг связи. Основные претензии истца связаны с невозможностью полноценно пользоваться сетевыми ресурсами в течение трех недель.

«Возможно, требования будут корректироваться по ходу процесса, потому что сфера очень сложная, таких исков у нас раньше не было и все будет зависеть от позиции мобильного оператора», — отметил россиянин.

Он добавил, потребителю довольно сложно доказать факт отсутствия Сети, поскольку вся техническая инфраструктура находится в распоряжении оператора.

Массовые перебои с мобильным интернетом в Волгограде начались 22 октября. Тогда же в регионе зафиксировали проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. При этом Роскомнадзор заявил о непричастности к ухудшению качества сигнала.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области мобильный интернет отключили до окончания спецоперации.