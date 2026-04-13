В России цена за приведенного на СВО бойца выросла до 1 миллиона рублей

Стоимость привлечения одного добровольца для заключения контракта и отправки в зону проведения специальной военной операции в России достигла одного миллиона рублей. О масштабах теневого рынка рекрутинга в интервью «Газете.Ru » рассказал действующий вербовщик, работающий в государственной организации.

По его словам, изначально штатным сотрудникам обещали вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за каждого приведенного кандидата. Однако в реальности, как выяснил собеседник издания, сторонние рекрутеры получают значительно более крупные суммы. Он пояснил, что сегодня в стране сформировалась целая сеть частных кадровых агентств, которые находятся в жесткой конкуренции друг с другом за потенциальных бойцов. Заработок таких посредников напрямую привязан к количеству заключенных контрактов: чем больше людей удается отправить за месяц, тем выше выплата за каждого.

Собеседник издания уточнил, что его организация прибегала к услугам посредников, которые поставляли добровольцев по 50 тысяч рублей за человека, и это, как он подчеркнул, уже устаревший тариф. На сегодняшний день, по его информации, расценки выросли до одного миллиона рублей за успешно оформленного и отправленного в зону СВО кандидата. Вербовщик также отметил, что ему неоднократно поступали предложения выстроить собственную многоуровневую сеть по набору контрактников, чтобы получать пассивный доход от приводимых в его структуру агентств. Характеризуя сложившуюся систему, он описал ее как гигантскую финансовую пирамиду.

