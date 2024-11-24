В России упростили регистрацию собственности машино-мест в паркингах

Владельцам автомобилей будет проще зарегистрировать право собственности на машино-место в общей долевой собственности в паркинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому автовладельцы смогут регистрировать свои машино-места в качестве отдельных объектов недвижимости, согласие остальных совладельцев не требуются.

Собственники получают право привлекать кадастрового инженера для составления технического плана, в котором будут указаны границы машино-места.

Благодаря новому закону процесс оформления прав собственности на парковочные места станет более доступным.

Ранее сообщалось о том, что немецких автопроизводителей, терпящих убытки, призвали вернуться в Россию, пока рынок не захватили «китайцы».