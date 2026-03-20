В России упростят процедуру проверки водителей на алкоголь

Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), упрощающие процедуру проверки водителей на состояние опьянения, пишет портал Avtospravochnaya.com.

Изменения нацелены на сокращение количества оформляемых инспекторами ГИБДД документов. Теперь такие действия, как отстранение от управления и задержание транспортного средства, будут фиксироваться не отдельными протоколами, а записями в других процессуальных документах.

Авторы этой инициативы уверены, что такие действия не ограничивают права граждан, а, наоборот, избавляет водителей от избыточных формальностей.

Законопроект одобрен 18 марта 2026 года. Окончательная редакция будет доработана с учетом предложений ко второму чтению. После публикации закона он вступит в силу через десять дней.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Александр Толмачев предложил способ остановить опасные поездки детей на питбайках.