В России успешно протестировали отечественные микроконтроллеры «МИК»

Российский микроконтроллер «МИК» заработал на базе российского программного обеспечения (ПО). Управляющий код, разработанный на отечественной платформе Engee, успешно прошел тестовые запуски. Об этом сообщает RuNews24.ru .

Впервые разработку запустили на микроконтроллерах российского производства «МИК 32 Амур» компании Микрон (ГК «Элемент»). Проверили цифровые и аналоговые входы и выходы, периферию и многое другое. Главное, что именно российский микроконтроллер заработал на отечественном ПО без применения зарубежных элементов.

«В рамках программы раннего доступа к архитектуре RISC-V на микроконтроллерных отладочных платах тестировался код Cи, сгенерированный из моделей Engee. RISC-V, заметим между делом – открытая архитектура микропроцессоров и микроконтроллеров к ним, которая очень активно набирает популярность», —отмечается в материале информационного агентства.

Микроконтроллеры и микропроцессоры незаменимы для электронной техники как системы управления. Именно эти комплектующие управляют работой «материнки», дисководами, устройствами памяти и так далее. Применяются такие схемы для бытовой электроники, промышленности и других сфер. Словом, создание отечественной детали — это большой шаг на пути к технологической независимости страны в условиях санкций.

Микроконтроллер способен сделать автоматическими многие процессы в технике благодаря программному коду. «МИК 32 Амур» тестировался с помощью него и весьма успешно. Примечательно и то, что все проходило на отечественной платформе Engee, которая в перспективе заменит MATLAB или дополнит его.

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