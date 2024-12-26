Выпускникам колледжей хотят запретить поступать в вуз без сдачи ЕГЭ

В России хотят ужесточить правила поступления в вузы. Так, выпускникам колледжей планируется запретить поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ.

Соответствующие поправки будут внесены в закон «Об образовании».

Поступать по внутренним экзаменам смогут те, кто закончил средне-специальное учебное заведение по тому же направлению, которое выбрал в вузе.

Авторы инициативы считают, что действующие правила, когда выпускники колледжей имеют право поступать в вуз без ЕГЭ независимо от полученной специальности.

Поправки к закону позволят обеспечить более качественный состав абитуриентов, а также будут мотивировать россиян к выбору одной специальности, по которой они собираются потом работать.

Ранее сообщалось о том, что в российских вузах увеличат квоту для студентов из Таджикистана.