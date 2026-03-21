В России утвердили новый ГОСТ на бритвы: что изменится для производителей и покупателей

С 1 мая 2в России начнет действовать новый национальный стандарт на бритвенные системы, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что документ приходит на смену ГОСТу, который был введен более 20 лет назад. Новый стандарт призван унифицировать требования к бритвам с учетом расширения ассортимента продукции и развития технологий.

ГОСТ распространяется на безопасные бритвы для влажного бритья, а также на их составные части: ручки, лезвия, кассеты. В область действия попадают и аксессуары, включая защитные приспособления. Единая конструкция изделий не устанавливается, но ключевым требованием остается безопасность.

Согласно новым правилам, бритвы должны быть удобными и надежно фиксироваться в руке, обеспечивать точное управление. Лезвия не должны выступать за пределы кассеты, а крепления — работать без сбоев.

Изделия обязаны быть прочными, устойчивыми к воздействию влаги и косметических средств. При этом допускается наличие смазывающих полосок или компонентов с косметическим эффектом.

Новый ГОСТ носит добровольный характер. Производители смогут применять его по своему усмотрению, однако его внедрение позволит унифицировать качество продукции на рынке и облегчить выбор для потребителей.

