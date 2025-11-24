В России утверждены правила обмена данными о детях-иностранцах между школами и МВД

Правительством Российской Федерации утверждены правила межведомственного обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах, получающих образование на территории России. Согласно документу, органы управления образованием в регионах и на муниципальном уровне обязаны передавать соответствующую информацию в Министерство внутренних дел РФ через единую систему электронного взаимодействия (материал есть у РИА Новости ).

В положении подчеркивается, что межведомственный обмен должен осуществляться на принципах обеспечения полноты, достоверности и актуальности предоставляемых данных. Для этого будут задействованы такие государственные информационные системы, как «Федеральный реестр сведений о документах об образовании», «Единый портал госуслуг» и система миграционного учета.

Передаваемый массив информации включает персональные данные как самого ребенка, так и его законных представителей, результаты вступительных испытаний, сведения о поданных заявлениях в учебные заведения, а также информацию о детях, включенных в реестр контролируемых лиц.

Ранее МВД России анонсировало разработку соответствующего регламента, напомнив, что непосещение детьми школы является административным правонарушением для их родителей независимо от гражданства. Кроме того, с 1 января 2025 года на родителей-иностранцев возлагается обязанность обеспечивать легальность пребывания своих несовершеннолетних детей в России и их доступ к получению основного общего образования.

Новые правила являются частью реализуемого государством механизма, установленного подписанным в июле федеральным законом. Этот шаг также согласуется с Концепцией государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы, которая была утверждена в октябре и направлена, в том числе, на повышение привлекательности российского образования для иностранной молодежи.

