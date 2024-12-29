В России увеличат объем медицинской помощи для граждан репродуктивного возраста

В РФ утвердили программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год и на период 2026-2027 годов.

Со следующего года будет увеличен объем медпомощи для россиян репродуктивного возраста (18-49 лет). Для 32% от общего числа граждан в этой группе (более 19 млн человек) предусмотрено обследование.

На 13% по сравнению с 2024 годом будет увеличено число процедур ЭКО.

Кроме того, будет расширен доступ к услугам «Школ сахарного диабета» (820 тыс. комплексных посещений).

В 2,5 раза будут увеличены объемы лечения вирусного гепатита С. Вырастут объемы онкологической помощи: на 18% в дневных стационарах и на 12,7% в круглосуточных.

Ветераны боевых действий по-прежнему будут иметь право на предоставление медицинской помощи в приоритетном порядке. Расходы на реабилитацию будут увеличены на 4%.

Ранее сообщалось о том, что более 6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в этом году.