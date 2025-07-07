В России увеличат штрафы за нарушения содержания животных

Российское правительство в основном одобрило законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за несоблюдение норм содержания животных, касающихся как частных владельцев, так и организаций, управляющих приютами, передает ТАСС.

Автором данного предложения выступила депутат от КПРФ, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина.

Планируется внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а именно в статьи «Несоблюдение требований к содержанию животных» и «Несоблюдение требований владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев».

Размер штрафов возрастет вплоть до 20 раз. Для физических лиц максимальная сумма штрафа составит 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 300 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб. Ранее минимальные штрафы для этих категорий начинались с 1,5 тыс., 5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

Также предлагается увеличить период, в течение которого возможно привлечение к административной ответственности за данные правонарушения, с 60 дней до 3 лет.

Позже стало известно, что правительство РФ утвердило план действий, направленный на всестороннюю реализацию распоряжений и поручений президента, касающихся ответственного обращения с животными. Основной целью плана является совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу обращения с животными.

По словам источника, план предусматривает подготовку и внесение на рассмотрение правительства проектов нескольких федеральных законов. Эти законы будут регулировать содержание и разведение как домашних, так и диких животных.

Кроме того, планируется внедрить систему реагирования на обращения граждан, связанные с причинением животными вреда или угрозы жизни и здоровью людей. Также будут разработаны механизмы, стимулирующие владельцев к добровольной стерилизации, вакцинации и маркировке своих питомцев.

Ранее сообщалось, что около 30 бывших бездомных животных забрали в семьи в Подольске.