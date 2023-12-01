В России увеличилась предельная численность ВС на 170 тысяч военных

В России увеличена предельная численность военнослужащих ВС РФ на 170 тысяч человек. Теперь предельное число военных составляет миллион и 320 тысяч человек.

В указе президента России сказано, что увеличение штатной численности ВС будет происходит поэтапно и из тех лиц, которые сами изъявили желание пойти на контрактную службу. Также уточняется, что существенного увеличения призывников на срочную службу не планируется на данный момент.

В Минобороны отметили, что для этих целей также не предусмотрена дополнительная мобилизация. Рост числа военных в России объясняют тем, что в мире существуют угрозы для нашей страны, в частности, в связи с СВО и расширением НАТО.